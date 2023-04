¿Si en Beckeles estuviera la continuidad de Pedro Troglio, lo respalda? Así dribló la interrogante el lateral del Olimpia

La UPN es un equipo que ha venido de menos a más, ¿qué que nos puede decir del equipo universitario?

La UPNFM juega muy bien, tiene un buen cuerpo técnico que viene trabajando desde el torneo pasado y su continuidad ha ayudado a que los jugadores puedan entender el sistema de juego.

Regresaron jugadores como Róchez, que es muy bueno y al final se trata de disfrutar del fútbol. Nosotros como equipo tenemos que salir a ganar, tratar de poner nuestro fútbol y condiciones en la cancha. Es un campo sintético, pero nosotros tenemos claro que siempre contra Olimpia los partidos serán más difíciles.

Has callado muchas bocas desde el partido contra Alajuela y todo el torneo lo has hecho bien, ¿cómo has hecho para mantenerte en lo más alto? ¿te ves como para seguir jugando en la Selección de Honduras?

Creo que siempre he trabajado normal. En la vida uno siempre tiene altos y bajos, pero no tienes que dejar de creer en tus condiciones y trabajar, ya que el fútbol te va a premiar.

Aquí en Olimpia la competencia te ayuda a levantar el nivel, pero quizá no es que andés mal, ya que hoy tal vez me toca jugar a mí, pero en la banca también hay jugadores con un gran momento, pero lastimosamente en la cancha solo se pueden elegir 11.