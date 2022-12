Marathón derrotó al Olimpia y le empató el global, pero el reglamento lo deja fuera y el león se va a la final

Marathón entró con la convicción de quererle dar vuelta al marcador global que acarreaba desde el juego de ida, donde no aprovechó la ida y perdió 1-3 en el Yankel Rosenthal. La intención era esa y en los primeros 45’ minutos lo evidenció.

Los leones sufrieron de más y no supieron administrar una ventaja de 1-3 que se habían llevado de San Pedro Sula. Al final les ajustó y se montaron a la Gran Final, a pesar de haber caído y dejando muchas dudas. Se citarán contra Motagua en los últimos juegos del campeonato.

Olimpia se durmió y entró confiado al juego de vuelta de la semifinal, donde el Marathón lo alcanzó en el gobal (4-4) y si no fuera por su mejor posición en la tabla, estaríamos escribiendo otra historia.

Marathón arreció. No perdonó al equipo de Pedro Troglio , que quería reaccionar y en un tiro libre fortuito encontró el gol de la paridad y tranquilidad. Gabriel Araujo remató a marco mediante un lanzamiento libre y con un desvío de Allans Vargas , Rafa García quedó sin posibilidades. 1-1 se ponía el partido.

El DT argentino de los blancos quiso refrescar su juego y mandó, de golpe, cuatro cambios. Benguché, Moya, Pineda y Álvarez para adentro y eso ayudó a neutralizar los ataques y avances del Marathón, pero ellos no generaban juego y se complicaban.

Marathón no paraba e iba al ataque, pero el mediocampo controló un poco más la posesión del balón y no hubo más ocasiones de gol claras. Keosseián también mandó cambios pero sin mucho peso ya que hizo ingresar a jugadores que no estuvieron de acorde al compromiso.

Al final no hubo el gol de la remontada pero el equipo verdolaga, en la despedida de Manuel Keosseián, cayó con las botas puestas y demostrando su calidad, esa que por varios tramos del campeonato se les esfumó. Un 4-4 que clasifica al Olimpia a la gran final del campeonato hondureño que dirimirá con el Motagua.