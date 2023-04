Tabla de Posiciones: Honduras Progreso sigue vivo, Marathón tropieza y Vida necesita un milagro para estar en repechaje

Honduras Progreso (24 pts) venció 2-1 al Marathón en la fecha 16 del Torneo Clausura 2022-23. El equipo arrocero saca tres puntos valiosos para la lucha por no descender.

FECHA 18 Honduras Progreso vs Motagua Marathón vs Real Sociedad

FECHA 17 Real Sociedad vs Olancho FC Victoria vs Honduras Progreso

-PARTIDOS PENDIENTES DE AMBOS- FECHA 16 Honduras Progreso 2-1 Marathón Motagua vs Real Sociedad

-RESTO DE LA JORNADA 16-

Domingo

Olancho FC vs Olimpia (4:00 pm)

Motagua vs Real Sociedad (4:00 pm)

Real España vs Lobos UPNFM (6:00 pm)