Representante de Juan Vieyra: “Él sabe que Real España hizo una gran inversión por él, pero el técnico prefiere a otros jugadores”

Un claro ejemplo fue el mediocampista argentino, Juan Ignacio Vieyra , quien llegó como figura al Real España y con la llegada del técnico Julio ‘Palomo’ Rodríguez , no ha gozado de muchos minutos en los aurinegros.

Las vueltas regulares están por finalizar en el torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras y varios futbolistas no fueron lo que se pensaba alInicio del campeonato.

Y ahondó. “Sabemos la forma de cómo llegó, su pasado con el clásico rival, está buscando su espacio, yo también busqué mi espacio en el club, yo sé lo que él puede dar, todo el equipo espera más de él y que él esté a gusto en el equipo, es el deseo de todos, por ahí no viene jugando, pero yo sé que estará a la altura y esperamos mucho más de él”.

Y desde el lado del jugador no están nada conformes con la decisión del entrenador Julio Cristóbal Rodríguez es por eso que DIEZ contactó a su representante, Lucas Fauro, para conocer sus sensaciones ante lo que está pasando.

“Esperemos que empiece a tener más minutos porque es lo que él desea. Vieyra sabe que el Real España hizo una gran inversión por él y aprecia eso, pero el técnico prefiere a otros jugadores y tal vez cree que hay varios jovencitos que van a estar mejor antes que ‘Juani’”, inicio diciendo el nacido en Córdoba, Argentina.

Y continuó: “De este lado obviamente que queremos que juegue, tampoco queremos que esté ahí si no va jugar porque el club hizo un esfuerzo por traerlo y lo paga bien, creo que es uno de los que mejor gana”.

Fauro nos contó que Juan Ignacio se siente frustrado ante su poca participación. “Él quiere jugar. La aspiración de él era jugar, ser una de las piezas claves y buscar ser campeón y hoy se encuentra que a veces ni lo citan”, soltó el manager gaucho.

¿Si todo sigue igual buscarán que el jugador salga? “Jun tiene contrato hasta fin de año, pero si Juan no juega y el club no lo tiene en cuenta pues creo arreglaríamos la salida porque no creo que Real España quiera tener a un suplente que gana como un titular”, respondió.