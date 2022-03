“Tato” García pide disculpas a los árbitros, las lágrimas frente a Motagua y se pronuncia sobre el “Potro” Gutiérrez

El Marathón se ubica en la séptima posición del presente torneo Clausura de la Liga Nacional y después de una racha negativo, el cuadro que comanda Martín “Tato” García, ha vuelto a respirar las mieles del triunfo.

Con 12 puntos después de nuevo jornadas disputadas, el Marathón quiere volver a la pelea por el título, donde la victoria ante la UPNFM le ha servido de motivación.

“Era importante volver al triunfo después de la racha de cuatro derrotas, la verdad nos han golpeado duro, pero con la confianza en los muchachos. Hay una realidad que no escapa porque no habíamos podido armar el once desde la pretemporada por diferente motivos”, dijo García al programa Fútbol y Pasión.

Tato García salió expulsado en el duelo ante Real Sociedad y tras cumplir el castigo de la Comisión de Disciplina, el el técnico verdolaga aprovecha para disculparse con los árbitros.

“Aprovecho a pedir disculpas por la pateada del otro día, no es mi manera de ser, soy un entrenador muy respetuoso a mis colegas y al arbitraje, fue un momento de calentura, a mi manera de ver el fútbol en los últimos dos o tres partidos por decisiones polémicas nos llevaron a perder puntos más allá de lo que pasó futbolísticamente ”

Y agrega: “El otro día ante Real Sociedad la puteada no va personalmente al árbitro, fue un momento de calentura. Soy calentón, defiendo a muerte a Marathón, mis futbolistas como lo he hecho siempre y por ahí que uno ve jugadas que no hay una doble interpretación, sino de fútbol”.

Según el análisis de García, considera que su equipo se ha visto afectado en los últimos partidos en el campeonato.

“Desde Honduras Progreso acá hubo varias y a nosotros nos corre sangre por las venas. Me ha costado caro estar afuera y el buen arbitraje es cuando ellos pasan desapercibido y en los últimos han tenido un poco de protagonismo, creo que debemos de poner una parte cada uno. Yo soy el primero”.

Cuando fue consultado por el buen rendimiento de su equipo en los clásicos a diferencia del resto de los demás equipos de la Liga Nacional.

“No quiero decir que subestímanos a los rivales, no está en mi pensamiento y hago hincapié desde el primer día de la semana. Los futbolistas lo saben y a veces inconscientemente la motivación para los clásicos está siempre y tengo mucha confianza. Está en mí en esos partidos de minimizar errores”.

El Tato se declara un apasionado del cuadro verdolaga. “El hincha número de Marathón soy yo y mi familia, esa es la realidad, quiero lo mejor y si me va bien, le va a mi familia. Después el tema que el trabajo esté en riesgo, todos los entrenadores corre eso cuando se habla de procesos largos y los resultados no se dan. Nosotros tenemos la cabeza limpia y clara. Agradecemos el apoyo de la directiva, nosotros nos sentimos respaldado en un momento jodido y crítico”.

También confesó su compromiso con el presidente del equipo y el momento triste e incómodo que vivieron en el clásico ante Motagua en el estadio Nacional.

“Tenemos un gran presidente me genera cariño y he conocido una gran persona que ama a Marathón. El otro día ante el Motagua a más de uno se nos salió una lágrima de rabia e impotencia”.