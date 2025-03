Técnico de Juticalpa pone en duda su continuidad tras caer ante el Olimpia: “No queremos generar una inestabilidad”

”Hay para revertir, siempre se puede mejorar e intentar día a día, pero lamentablemente no se pudo sostener un resultado. Sabíamos que los últimos minutos sería así porque Olimpia tiene un gran potencial ofensivo”.

Y añadió: “Nos golpea mucho y nos deja complicado en la tabla de posiciones con esos nueve puntos que hemos perdido en casa. Vamos a evaluar con mi cuerpo técnico los pasos a seguir y después hablar con la junta directiva”.

Fernández reconoció su planteamiento y lo que buscaba en este duelo ante Olimpia. “Lo que tratamos fue defender bien, somos un equipo que nos han goleado en números considerables y queremos minimizar eso. Es el primer partido que convertimos y lo terminamos perdiendo por la capacidad que tiene Olimpia y sin desmerecer a nuestros jugadores, pero se hace el esfuerzo por competir”.

El estratega canechero está claro que los resultados no lo respaldan y no quiere afectar al club. “Primero vamos a hablar con el cuerpo técnico, es una posibililidad, no queremos generar una inestabilidad mayor que la que está. Nosotros estamos felices de estar acá, pero los últimos resultados no nos han acompañado. Vamos hablar y evaluar para después decidiremos qué hacer”.

Cerró diciendo. “Pelear el descenso y el título requiere de la misma energía y compromiso. Lamentablemente los errores están marcados y la tensión hace que sea mayor y lleva al error. Los dos goles es por desatención en el relebo a la marca”.