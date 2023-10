Miguel Falero revela por qué fichó por Real España y el mensaje a los jugadores: “Ellos aceptaron nuestra pauta de trabajo”

Al verlo como aficionado uno no ahondaba en los trabajos técnicos que tiene que ver un entrenador, pero el equipo estaba en manos de estrategas muy capaces que venían haciendo buen trabajo y aveces no les alcanzaba para obtener el resultado que merecían.

Efectivamente nunca me alejé porque siempre estuve siguiendo los resultados o viendo algunos partidos ect. Fue muy rápida la incursión a mi regreso al área técnica del Real España. Justo estaba sin trabajo y eso me permitió arreglar en la forma económica de una manera rápida.

¿Cómo valora su llegada al equipo (mitad de torneo y con problemas en el vestuario)?

En toda tarea o función no hay mejor que crear un ambiente favorable. Yo sé qué hay inconvenientes y como repito a veces se han hecho buenos juegos, pero los resultados no han salido. La idea es trabajar porque es lo que te garantiza que vas a tener logros a futuro, en eso confiamos nosotros.

¿Qué tan difícil es unir a un grupo porque no es un secreto que en Real España hay problemas de este tipo?

Yo no puedo llegar con prejuicios por situaciones que han sucedido anteriormente, sí tengo oídos y sí me informo, pero a partir de ahora los jugadores saben cómo vamos a trabajar nosotros. Marcamos las pautas de trabajo, ellos las aceptaron y ahora comienza un nuevo ciclo. Yo no sé lo qué pasó anteriormente y de algunas cosas que pasaron, esas ya no las puedo solucionar, yo lo que debo hacer es no desgastarme en el pasado.

¿Su idea es la formación de jugadores o alzar títulos?

Es un conjunto de cosas porque una de las situaciones que nos motivó a tomar el puesto es que mucho del buen rendimiento del equipo es gracias a jugadores jóvenes. Yo a la mayoría de ellos los conozco porque estuvieron conmigo en la Sub-23 o fueron jugadores olímpicos. Esa es la riqueza del Real España tiene un potencial qué hay que trabarlo. A futuro se puede conformar un gran equipo y la base está ahí.