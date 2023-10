Se retrasa el calendario: Liga Nacional se molesta con Fenafuth por impedir programar el Motagua - UPN

”Esto implica que la Liga debe suspender el partido y alargar el campeonato semana y media más, por lo que no tendremos los tiempos previstos antes del 24 de diciembre, sino que posterior a esa fecha. Estas cosas no abonan al fútbol, esto contrarresta cualquier disposición y como presidente de la Liga no puede decir más que es una desafortunada decisión por falta de formalidad y seriedad ya que dicen una cosa hoy y otra mañana”, añadió.

“La solicitud de Motagua es legal, lo que es incorrecto que la Federación primero autorice y después desautorice. No hay ninguna norma para decir que deber ser una decisión unánime para suspender el partido, pero la Federación mandó una notificación por escrito que no aprueba la decisión de jugar el partido en virtud que no hay unanimidad. Todo fue mediante un Whatsapp. Son cosas que no permiten desarrollar el fútbol hondureño y causa impotencia. Como Liga Nacional, nos encontramos un poco contrariados, por no decir ofendidos por la decisión de la Federación”, cerró Jorge Herrera.

Esta decisión perjudica al campeonato hondureño puesto a que obliga a retrasar el calendario del torneo y por ende este se alargará hasta después de navidad, pese a tener previsto terminarlo antes de las fechas festivas de fin de año.