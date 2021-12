Tío le paga 100 dólares a aficionado del Olimpia por vestir la camisa de Platense en la final ante Real España

“Mi tío me ofreció 100 dólares si me ponía la camisa del Platense para venir a la final y le acepté. Este dinero fácil no lo podía dejar escapar, pero el sentimiento no lo puedo cambiar”, contó.

Seguro que el trato es en serio y así pasar una navidad con dinero, este aficionado llegó sonriente y optimista que el Olimpia se llevará la victoria en este duelo ante el Real España, juego de ida de la gran final.