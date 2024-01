Tota Medina destapa lo que pasó con Rubilio Castillo, el fichaje panameño que sonaba y envía mensaje al Real España

No, Hurtado no tiene las mismas características de Rubilio, si se buscará un 9 con características diferentes de las que ya tenemos en el plantel porque es útil tener esas variantes. Buscaremos esa alternativa.

¿Su opinión de Real España, club que está fichando bien para el torneo Clausura?

No he tenido tiempo de mirar tanto, me he enfocado más en lo de nosotros, ya miraremos todo lo que se haga. Ahorita hay muchos movimientos para hacer una mirada tan exhaustiva para hacer un análisis.

¿Ahora tendrá un derbi sampedrano luego experimentar con los capitalinos y ceibeños?

Son los partidos especiales, son con tintes distintos, la gente lo demanda y hay que ganarlo. Eso marca cosas en el torneo y ganar un clásico siempre dará un plus.