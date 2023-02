‘Tota’ Medina: La razón de su salida de Motagua y cómo se lo comunicaron, el fichaje que pidió y su relación con Emilio

No, ya me vine, llegué aquí el viernes pasado (10 de febrero), hace unos días ya.

En una extensa charla con DIEZ, el entrenador sudamericano, mientras miraba el Racing vs. Arsenal por la Superliga Argentina, se dio el tiempo para hablar por primera vez de su salida del Motagua , al que le regaló la copa 18. La Tota no cree que por lo que dijo de la afición la directiva tomó la determinación de separarlo.

No, sé que la afición estaba necesitada de poder llegar a la final de Concacaf pero no lo pudimos hacer, más allá que hicimos un buen torneo pero con la afición no. Entiendo lo que siempre demandan estos clubes y esta clase de equipos que es ganar siempre y eso lo intentamos siempre.



¿Siente que las declaraciones en contra la afición después de perder contra Olancho pasaron factura para su despido?

Uno también toma apuntes de las cosas que dice. Si se fija bien la declaración es haciendo alusión en que entiendo la disconformidad de la afición, nunca digo que no tengo que darle explicaciones ni nada, simplemente comento que a veces uno le tiene que rendir cuenta a la directiva y a los mismos jugadores, y en ese sentido estábamos haciendo un trabajo muy profesional y honesto y que a la afición tenemos que darle resultados, yo entiendo eso.

Ya después el titular que ponen, es un título para generar algo y generaron algo. Yo creo que más allá de una declaración no pueden valorar el trabajo de uno por una declaración, creo que hay otro contexto que hay que analizar pero si es por lo que uno declara, parece que no, o no estaría evaluando bien la gente que que toma las decisiones pero la decisión está tomada.

Yo lo que dije lo expresé en ese sentido que estábamos trabajando para rendirle cuenta a la directiva y eso era que el equipo juegue, gane y guste, pero me pareció que el título fue con doble sentido para generar algo y, de hecho, lo generó.

¿Siente que la atmósfera que se generó influyó para que se tomara la decisión de su despido?

Eso se lo tendría que decir la directiva porque yo no puedo hablar. A mí el otro día me comunicó la directiva que ya no era más parte de la institución y no tuve la chance de saber si ha sido por eso o no. Estimo y creo que no fue por eso, pero capaz que se hayan molestado ellos también, pero se podría haber hablado tranquilamente.

¿Quién le notifica su salida y cómo fue, profe?

Al otro día del partido contra Olancho me hicieron una llamada teléfonica notificándome que habían tomado la decisión de rescindir el contrato que nos vinculaba y que hacían uso de una cláusula que había ahí. Me dieron las gracias por los servicios prestados y que ya me sacaban del cargo, así que bueno, fue eso nada más.