¡El tremendo reto físico de Luis Garrido! Los kilómetros y estrictos ejercicios que el futbolista sometió a periodista de DIEZ

Definitivamente Luis Garrido no se equivocó de carrera: ser futbolista. La pasión y disciplina que tiene el nuevo fichaje del Real España no la tiene nadie en el balompié nacional. Su estado físico lo delata y no es para menos, Garrido entrena 4 horas y media al día, come sano, evita las sodas y se hace hasta 1.000 abdominales al día. ¡Ahh! y lo más importante, no es de fiestas. Lea: Luis Garrido revela su primera plática con Héctor Vargas y explica su experiencia como empresario en el mundo de la moda El pasado sábado el de Jutiquile, Olancho estampó su firma por dos temporadas con el equipo aurinegro en San Pedro Sula. Actualmente se encuentra en Tegucigalpa entrenando a todo vapor para la pretemporada Por lo tanto, me armé de valor y me sometí a su régimen estricto de entrenamiento. El reto consistió en correr ida y vuelta desde El Campo de Parada Marte hasta la colonia Los Hidalgos, luego una rutina de pechaditas para terminar de destruirme el pecho y espalda. ¡Vaya reto!

A lo correcaminos, Bip, bip -¿Esta listo compa?- me pregunta Garrido, quien aparece en escena con una camisa elástica gris, short negro y tenis grises. -Sí, amigo- le dije al nuevo fichaje de la Realeza. Y 1, 2, 3... empezamos trotar al ritmo de Garrido. No se relaja y aprieta el acelerador. “Mire compa, yo no soy el gran jugador, pero tengo mis códigos y es la entrega, la disciplina y lealtad”, me dice Garrido. Hace viento en la capital y en el área verde que estamos recorriendo nos refresca los pulmones, pero veo que pasa algo, estamos corriendo un kilómetro en 4 minutos, eso es mucho para mí (normalmente lo hago en 9 minutos).

Dos kilómetros, tres kilómetros y empiezo a sentir que las piernas no me responden, Garrido está fresco como una lechuga y lo saludan los vecinos, pues han reconocido al jugador del catedrático. “Buena suerte Garrido con el España”, le dice una señora que trabaja en el área de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. -Compa, miré ahí hay una cuesta, active el 4x4 y le pone doble- me dice Garrido y yo empiezo a tragar gordo. -¿Cree que pueda?- me consulta. -Con la fe en Dios lo voy a lograr-, le digo con la garganta seca a Luis Garrido y luego me dice: “Me la sube usted, compa”.

´”Atuto´´ La cuesta es infernal, el dolor que siento en las “canillas” es intenso, pero Garrido apretó fuerte el acelerador y me dejó atrás. El jugador de La Máquina cómo nada subió la cuesta y yo llegué arrastrando los pies y perdí la pena: “ahora me lleva ´´atuto´´ (llevar a una persona sobre la espalda) compa, porque estoy destruido”. “Este cabrón”- dijo entre risas Garrido.

Van cuatro kilómetros, luego cinco y el siguiente reto es hacer pechadas. El del Real España se hizo 50 en un minuto, el periodista de DIEZ hizo 40. Le puede interesar: Omar Rosas revela cómo fue su relación con Héctor Vargas en Real España, acepta que tiene ofertas en Honduras y ¿jugaría en Marathón? Nueva experiencia “Bueno compa lo espero en la meta final”, me adelantó Garrido y así fue, despegó como un cohete y me ganó el reto de correr 7 kilómetros. Luego saqué mi libreta , lápiz y grabadora y Luis Garrido me dijo: “cumpliste con el reto y mucha personas no lo cumplen. Nunca había corrido con un periodista, primera vez y aguantó, yo pensé que no iba aguantar y no se paró. Vi que lo quisieron atraer el motorista y no quiso. Es de otro nivel”.

“Ha sido una linda experiencia hermano, esta es mi realidad. Es lo que hago cuando estoy de vacaciones y esto si es nuevo para mí haber corrido con un periodista”, subrayó Garrido.

Cuidado personal El volante hondureño menciona que para estar en un buen nivel físico es fundamental una alimentación balanceada. “Trato de no comer carnes rojas, mantengo una dieta con una nutricionista y como pescado, pollo a la plancha, ensalada o un sanwich con pan integral con su lechuga, tomate y pepino. Para ser honesto evito lo que es el azúcar”. ¿Una Coca Cola no se la permite? Uff rara vez, rara vez. Es que son dañinas, si lo dijo CR7 hermano por algo es. ¿Y una cervecita heladita con un churrasco al carbón? Uhhh no hermano. Esa onda no se me va bien. Me mantengo al margen de eso. No soy fiestero y mejor paso en casa.

Luis Garrido tiene que seguir con su preparación, pues quiere llegar fino a la pretemporada de Real España. Las abdominales se las debo. Luego se despide y me da un fuerte apretón de manos. Yo perdí el reto, pero... me gané un amigo y desde la sala de redacción de DIEZ le deseamos éxitos a Luis Garrido en su etapa con Real España.