Honduras Progreso le amargó la ‘fiesta’ a la UPN y consiguió el empate en Danlí en los últimos minutos

Este sábado arrancó la jornada 11 del Clausura 2022 de la Liga Nacional y la UPN no pudo vencer en casa a un aguerrido Honduras Progreso (2-2).

Los goles para los ‘Lobos’ fueron obra de Rembrandt Flores (8’) y César Guillén. Por el lado de la visita anotaron Erick Andino (44’ y Selvin Guevara (84’).

La UPN se puso a ganar en menos de diez minutos cuando Rembrandt no perdonó desde el manchón penal, tras una clara falta dentro del área que no dudó en sancionar el árbitro Said Martínez.