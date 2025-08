Platense, con gol incluido de Welcome, humilló al Victoria que encajó su tercera paliza al hilo en el Apertura 2025

Platense, con doblete de Erick Puerto, más los tantos de Carlos Pérez y Georgie Welcome, goleó 0-4 al Victoria en el hermoso Estadio Ceibeño. El "Tiburón" está bien aceitado bajo el mando de Raúl Cáceres tras regresar a la primera división hondureña.

¡Tremendo baile! Así se puede describir la vapuleada que recibió un irreconocible Victoria en la jornada tres del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El equipo "jaibo" no metió las manos y Platense no lo perdonó en la "novia" de Honduras.

Sobre el final del primer tiempo, el réferi señaló penal para el tiburón y Georgie Welcome aprovechó al transformar el 0-2 tras engañar al guardián jaibo. El partido ya era pesado para un club albiazul que no metió las manos.

Pero el "Tiburón" respondió, superó los embates del rival y no falló en el arco de Humberto Acevedo. El volante por izquierda Carlos Pérez abrió la lata tras un rezago de la muerte sensacional del juvenil Yeison Arriola que hizo una gran acción individual por la banda de la izquierda.

Dos minutos después, el guardián del Platense volvió a evitar la caída en su portería tras otro ataque venenoso del Victoria a través de Walther "Colocho" Martínez. El ex Motagua soltó un gran derechazo.

VICTORIA: 1- Humberto Acevedo; 28- Ángel Barrios (Wisdom Quaye 47'), 3- Pablo Cacho, 4- Elvin Casildo; 20- Marcelo Espinal, 30- Bryan Vaquedano (Geovany Bueso 24'), 10- Walter Martínez, 8- Kolton Kelly, 11- Segundo Granja (Carlos Bernárdez 46'), 32 Desther Mónico (L. Hernández 63'); 26- Jacob Sánchez (Yair Delgadillo 46').

GOLES: No hubo | AMARILLAS: Ángel Barrios, Geovany Bueso y Rodolfo Espinal | ROJAS: No hubo | DT: David Patiño.

PLATENSE: 18- Javier Orobio; 19- Carlos López, 21- Brandon Santos, 15- Ofir Padilla (Willy Paz 90'), 25- Samuel Pozantes; 3- Elías García, 23- Manuel Salinas, 29- Carlos Pérez (Eduardo Urbina 81'), 34- Yeison Arriola (Everest Corea 86'), 11- Ilce Barahona (Erick Puerto 46'); 12- Georgie Welcome (Nahuel Luna 81').

GOLES: Carlos Pérez 26', Georgie Welcome 42' y Erick Puerto 57' y 86' | AMARILLAS: Ofir Padilla y Georgie Welcome | ROJAS: No hubo | DT: Raúl Cáceres.