Alberth Elis pide más minutos a Espinel tras gol con Olimpia ante Motagua y confirma ofertas de Europa: "No ha sido fácil"

Su gol en el clásico ante Motagua: "Agradecido con Dios por el triunfo de hoy que es lo principal, también por darme la oportunidad poder anotar un gol. No ha sido fácil, en los últimos partidos me ha tocado estar en la banca y ni tan siquiera he podido ingresar a jugar, es difícil venir de Europa y que no te metan a jugar, pero sigo trabajando día a día, entrenando fuerte, para que cuando me den la oportunidad estar listo y dar el máximo dentro del campo."

Pide más minutos: "Le pido a Dios que me pueda dar mucha fuerza y humildad. No es fácil estar en la banca y no jugar un partido, ahora van cuatro partidos y he tenido pocos minutos, pero sigo trabajando al máximo esperando cada momento."