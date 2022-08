¡Tremendo golazo! Rony Martínez se luce con chilena ante Real España y vuelve anotar seis meses después

Este significó el primer gol de Rony Martínez desde el 6 de marzo cuando vencieron al Motagua en la misma cancha del Francisco Martínez de Tocoa.

Con ello el delantero llegó a 115 anotaciones en su carrera jugando en la Liga Nacional, a siete de alcanzar los tantos realizados por Rubilio Castillo, cuarto máximo anotador del campeonato hondureño.

De igual manera, la Real Sociedad rompió con su mala racha de cinco partidos consecutivos sin anotar tras el 4-1 ante Vida el pasado 14 de abril.

Desde entonces cayó 0-1 vs Olimpia, 6-0 vs Marathón, 6-0 vs Motagua, vs 0-2 Marathón y 2-0 vs UPNFM. 17 goles en contra y ninguno a favor desde entonces.