‘Virus’ Martínez lo revela: al famoso jugador que le cortó el pelo y lo que sufrió para llegar a Primera: “Dormía en colchonetas”

Lo que más emociona de su relato es el profundo agradecimiento que siente hacia la vida. Después de tantas batallas, no solo ha demostrado ser un goleador, sino también un ser humano resiliente. ‘El Virus’, al reflexionar sobre los momentos más duros de su carrera, afirma con orgullo: “Dios tiene un propósito para cada uno, y ahora, todo lo que me está pasando es gracias a Él.” Un testimonio de lucha, sacrificio y, sobre todo, de la importancia de nunca rendirse, sin importar los obstáculos que se presenten.

“Me tocaba dormir en colchonetas, no sabía si iba a seguir adelante, y muchas veces pensé en tirar la toalla”, confiesa el delantero. A pesar de su dolor y frustración, nunca dejó de luchar por sus sueños. Cuando casi todo parecía perdido, la oportunidad llegó. Con el respaldo de la gente de Honduras Progreso, su vida comenzó a cambiar, pero no fue fácil. Durante esos tiempos difíciles, “El Virus” se refugió en su familia, en su fe y en el fútbol, y hoy, después de tantos años de sacrificio, su esfuerzo lo tiene ahora donde siempre soñó: en la Selección Nacional de Honduras.

Yo soy originario e Trujillo, Colón, pero a los ocho años me fui a Roatán, Islas de la Bahía, ahí fue donde me crie casi toda la vida; estudié, crecí, conviví en Punta Gorda. Te cuento que tuve una buena formación porque mi tía es docente y siempre me inculcó los estudios. Siendo honesto no me tocó trabajar de cipote, mi familia siempre me apoyó hasta que dije que ya no iba a seguir estudiando para perseguir mis sueños que era jugar fútbol. Fue duro porque lancé sin saber si me iban a dar la oportunidad en los equipos.

Tuve la oportunidad de cortarle a muchos, a uno de ellos fue a Rubilio Castillo, él siempre ha sido una persona muy cuidadosa y hice algo que no le gustó, me pegó una regañada, otro barbero se lo terminó de cortar porque yo estaba muy nervioso. Uno de mis clientes favoritos es Jorge Renán Benguché, es de los míos, cuando me ve me dice: “ey vos... córtame el pelo”.

Soy bravo, muy bravo; sin embargo, no pude seguir porque la familia trataba de apoyarme, pero no era suficiente y tuve que tomar una decisión que estaba entre ver como seguía con la carrera o hacer algo que me generara ingresos y me puse a aprender a cortar pelo en una barbería de Tegucigalpa, era muy conocida porque era la barbería donde muchos futbolistas se cortan el pelo. Estuve un tiempo cortando pelo y yendo a la universidad y era muy complicado.

¿Y todavía tiene la técnica del corte?

Ahora solo corto cuando voy a mi barrio, lo hago solo por gusto, por estar con la mente ocupada porque mucho tiempo ocioso no trae nada bueno.

¿Y cuándo jugaba?

En ese mismo tiempo que estuve en Tegucigalpa yendo a la universidad y cortando pelo estaba jugando en Liga Mayor con UPNFM jugué con Kilmar Peña y Wilker Ordoñez.

¿Y cómo se le abrió la primera puerta en la Liga Nacional?

Te voy a contar que ya para tener esa posibilidad no comía, me tocaba dormir en colchonetas, las condiciones no eran las adecuadas para un futbolista. Mira para llegar a primera división sin tener una palanca es muy complicado.

Antes de irme para Honduras Progreso yo iba a ir a Platense cuando estaba Nicolás Suazo, pero ellos querían que hiciera pruebas y yo no quería. Entonces con un amigo fuimos a la casa de Charly Zúniga y me dijo “yo soy en nuevo director deportivo del Honduras Progreso y vos sos bien tonto con tu talento vos no debes estar en segunda división. Vente con nosotros que te vamos a fichar y el profe Jhon Jairo va a decidir que hacer con vos”. Sin mentir estuve dos meses haciendo pretemporada, viviendo en un hotel y comprando comida, todos esos gastos iban por mí y mi representante, además ponle que yo vivía en San Pedro Sula y nunca me decía nada si me iba a quedar o no. Yo perdí las esperanzas.Mi hija iba a nacer en esos días y más lo que me estaba pasando yo mejor me fui y cuando estaba en la terminal ningún bus porque había un paro de buses y en eso me llamaron que me presentara que íbamos a arreglar. Ya en la oficina de Elías Názar me ofrecieron 8,000 lempiras y no acepté yo quería 15,000 y al final logramos cerrar todo por 12,000.

¿Ante las dificultades pensó en tirar la toalla?

Todos los días hermanito, muchas veces decía yo ahí hay jugadores que sin hacer mucho están ahí, eso sí, al final Dios tiene un propósito para con todos nosotros. Se sufrió ya había debutado y yo me iba a ir para los Estados Unidos porque ocupaba tener más ingresos y hasta me despedí de todos, pero el presidente de Honduras Progreso me fue a buscar a la Rivera Hernández para convencerme de seguir y que luego me iba a vender.

Geovanni, ¿cómo vivió el año donde no pudo jugar fútbol por temas administrativos?

Fue uno de los momentos más críticos y difíciles de mi vida, no sé ni como explicar los sentimientos que se me generaron en ese momento. Me hicieron mucho daño más que cuando uno como jugador solo desea mejorar y aspirar a cosas grandes. Al inicio Marathón siempre nos apoyó con los gastos, pero yo pensé irme a préstamo porque no tenía los minutos que esperaba, pero no sabía que en NTAF y la Liga Nacional nos iban a parar y ahí se empeoró todo entré en una depresión, subí de peso de una manera increíble porque yo siempre he sido delgado y le perdí el interés a todo.

¿Pensó en retirarse del fútbol por esa situación?

Sí, porque nadie sabía nada de la resolución, eso me generó mucho estrés y más que no generaba ingresos solo miraba como las arreglaba. Sentía que todo estaba en contra de mí y pensé en retirarme, pero mi familia no me lo permitió porque sabía lo que me costó.

¿Cómo hacía con el tema económico?

En ese momento yo tenía mis propios ahorros y con eso trataba de sobrevivir. También hice mucho uso de las tarjetas de crédito porque tenía que ver la manera de sobrevivir, me tocó enjaranarme, tenía que poner el pecho a la situación.

¿Con todo lo que le pasó le recomendaría a un hijo ser futbolista?

Creme que sí, a pesar de todo, porque el fútbol te abre muchas puertas, tienes ingresos y puedes conocer otros países. Hay que ser fuerte mentalmente y perseguir los sueños.

¿Hoy todo lo que le está pasando es bueno?

Sí, hermano. Gracias a Dios tengo mi primera convocatoria a un microciclo de la Selección Nacional de Honduras. No me lo esperaba porque mi enfoque es trabajar fuerte aquí en Real Sociedad y sacarlo del descenso, seguir anotando porque de eso se rige el delantero y no salir de esta paz que encontré gracias a Dios, me despojé de tantas cosas de las que debía.

Me llama la atención eso que dice que siempre fue de calle ¿estuvo tentado por los malos pasos?

Cuando sos de barrio la gente te quiere y te cuida y más cuando estás adentrado a una carrera futbolística, es más, son ellos mismos los que te hacen que te alejes de los malos pasos, te dicen, “metete a lo tuyo que aquí no es” o cosas así. Nunca nadie me dijo hace esto o lo otro y eso que yo pasaba con ellos más bien querían que fuera el orgullo del barrio y que los más pequeños sigan los pasos de uno.