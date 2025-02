Ramón “Primitivo” Maradiaga ha sido uno de los entrenadores hondureños más reconocidos por sus logros en los últimos años y tiene una amplia trayectoria también como futbolista. En entrevista con Orlando García para Cluster Podcast el actual técnico del Olancho FC de la Liga Nacional de Honduras de 70 años repaso muchos temas del fútbol nacional.

Oriundo de Amapala, Valle y graduado como Perito Mercantil, el entrenador dirigió en dos procesos a la Selección de Honduras, parte de la eliminatoria a Francia 98, después rumbo a Corea y Japón en 2002. “Primitivo” Maradiaga recordó muchas anécdotas y confesiones de diferentes situaciones que le tocó vivir dentro del campo como en los banquillo y ahora en su nueva etapa en la política. MÉXICO Y SUS SELECCIONES ALTERNAS “Le ganamos 11-3 a San Vicente (eliminatoria 1998). Después uno se entera que era una cosa arreglada. Si México le ganaba a Jamaica, que era la cosa más lógica, quedaba eliminado Jamaica. México valoró que venir a Centroamérica para ellos era más complicado, a mí el mismo Bora (Milutinovic) me lo dijo, que había recibido instrucciones de ir con un equipo alterno”. “Lo mismo que hizo públicamente (Ricardo) La Volpe, pero fue mi situación con Guatemala. Fueron a jugar a Trinidad y nosotros le ganamos a Costa Rica, Alexandre Guimaraes (DT de los ticos) me felicitó porque clasificamos al repechaje (eliminatoria Alemania 2006), pero en el camerino me dicen que México perdió 2-1. La Volpe salió diciendo que le impusieron un equipo alterno. Panamá también les presentó un equipo alterno, según dicen Jack Warner les iba a hacer el Proyecto Gol”.

ARBITRAJE DE ARMANDO ARCHUNDIA “(Con Guatemala) En Trinidad nos ganan con un arbitraje de Armando Archundia (mexicano) dirigido que ganara Trinidad, había llegado el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y estaba con Jack Warner y en el aeropuerto (el periodista azteca) José Ramón Fernandez me dijo: ‘lamentó mucho lo que te pasó‘. En 2015 dirigiendo a Real España, me dicen que iremos a visitar las instalaciones de Toluca por una invitación. Yo bajo del hotel y veo a Archundia y me dice de entrada ‘yo no tuve la culpa‘ ¿De qué? le dije, yo no le estoy preguntando nada”.

INICIOS EN AMAPALA “Me crié en Amapala jugando en lugares establecidos, nunca mis padres tuvieron casa propia. Los mayores me decían “Centeno” por un jugador del Olimpia. Yo me imaginaba jugando una copa del mundo, a mi mamá, que trabajó de costurera, no le gustaba que yo jugara fútbol, me escondía los zapatos y nosotros escuchábamos más radios de El Salvador”. “Hice los seis años de escuela en Amapala, mi mamá me dijo que la mejor preparación sería el estudio y a los 12 años vine a Tegucigalpa en 1967 y me matriculó en el Salesiano San Miguel y vendía yuca con chicharrón. Éramos cinco hijos. En el 68 me meten a un colegio público, al Central, paso Ciclo Común y me gradúo de Perito Mercantil”. PREPARACIÓN “Llegué a primera división con los malos hábitos de jugador, pensé que el balón solamente era para mí. Popo Godoy me enseñó mucho, Nestor Matamala nos ponía a jugar en cancha de tierra a dos toques, me cambió de lateral izquierdo a volante. Igual el profesor Uclés”. “El primer aprendizaje que tuve del profesor Uclés, nos pidió ver un partido no como aficionados, como estaban parados los dos equipos y yo no pensaba ser entrenador, él me invitó a dirigir al Deportes Progreseño. Una vez dije que Johan Cruyff fue mi espejo, pero con lo que hice con Motagua, siempre me lo recordó el profe Uclés”. “Estuve observando entrenamientos por muchos días y los entrenadores fueron Cruyff, Van Gaal, Vasco Aguirre, Quique Sánchez Flores, Alfredo Tena, Juan Manuel Vucetich entre otros”.