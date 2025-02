Arboleda responde por falta de gol en Olimpia, tomó el ejemplo de Anangonó y envió mensaje a Rubilio tras sufrir racismo: “no estoy en mi mejor racha”

El colombiano nacionalizado hondureño solamente tiene un gol en el presente campeonato y sabe muy bien que el delantero vive de las anotaciones. No se siente en deuda, pero quiere ser protagonista.

Arboleda ha participado en los 7 juegos anteriores y viene de disputar 8 minutos en el clásico que vencieron por 2-0 al Motagua, punto que considera que les dio grandes ánimos.

CONFERENCIA DE YUSTIN ARBOLEDA

Valoración del juego ante Marathón. “Buenos días. Es un clásico, será un partido difícil y esta semana a servido para ajustar detalles y llegar de la mejor manera”.

La preparación. “Cada vez que se gana se trabaja diferente y más cuando vienes de ganar el clásico. La semana ha sido bastante positiva, para que el cuerpo técnico siga implementando su idea y nosotros como jugadores ir sumando para el beneficio del juego. Esperamos llegar de la mejor manera”.

En lo personal, el cambio de técnico. “Bien, bastante bien. Nosotros como futbolistas estamos expuestos a eso, hoy estamos con un entrenador que tiene una idea y el día de mañana otro entrenador con otra idea, veo que hay gente que dice que con Troglio jugamos al pelotazo y nosotros no lo compartimos, se respeta el punto de vista. A nosotros como delanteros nos evalúan por goles y si anotamos no pasa nada, si no llega eres el peor. Yo trabajo día a día, somos un grupo de 30 jugadores y no importa quien anote, lo importante es el resultado. Tal vez no estoy en mi mejor racha, pero estoy positivo”.

La versión del León ante Motagua es la mejor. “Decía el profe que cada jornada siempre le preguntan cuándo estará el mejor equipo. No sé cuál es el Olimpia que están esperando, creo que esté es un equipo que mantiene casi la misma base desde hace 5 años. Hay partidos que juegas bien, otros no. Los rivales se preparan para venir a ganarte, los Clausura son complicados, los rivales no se vienen a abrir. Los clásicos son partidos complejos, al principio no se les dio la victoria. No será nada fácil y nos vamos a esforzar mucho para el triunfo”.

Alternar en la delantera, difícil en lo personal. “La verdad para mí, no es difícil. Cuando firmo un contrato no digo que voy a ser titular o suplente. Uno es trabajador del equipo, lo he dicho que si me toca jugar los 90 o un minutos lo voy a aprovechar. Eso no me hace más ni menos jugador, uno debe estar disponible para cuando el cuerpo técnico lo requiera”.

El racismo vivido en Colombia por parte de Rubilio. “Es lamentable, no solamente pasa en Colombia y Honduras, vemos que pasa a nivel mundial y no solamente en el fútbol. Duele, es una situación difícil, lo he vivido y uno como extranjero se tiene que aguantar muchas cosas. No está bien, vivimos en un mundo con mucha ignorancia y las redes sociales están absorbiendo a la sociedad. Es fuerte, no se lo deseo a nadie. Debe ser difícil para Rubilio porque está trabajando, es algo complejo, ojalá que se resuelva, que no vuelva a pasar”.

Te preocupa la falta de gol pensando en la convocatoria a la Selección. “Sí, uno trabaja y la sensación más linda para el delantero es meter goles. Su posición tiene su riesgo y la más expuestas son los porteros y delanteros, las otras posiciones se pueden tapar. Hay que estar tranquilos, trabajando. A Anangonó hace dos semanas lo estaban matando porque no anotaba y lleva 3 seguidos. Los delanteros no se hacen de la noche a la mañana, el que es goleador nace con esa estrella y pasará momentos buenos y no tan buenos”.