¿Volver a dirigir al Motagua? Así reacciona Ramón ‘Primi’ Maradiaga cuando se lo preguntan

“No me gusta hablar donde hay un técnico. Dios dirá si hay alguna oportunidad en algún equipo, el que sea, esto es de tener paciencia y tratar de esperar”, afirmó el entrenador de 68 años de edad.

El club azul no pasa buenos momentos en lo deportivo, por lo que el nombre de Primi Maradiaga ha sonado a nivel de redes sociales para que regrese al nido.

Sin embargo, eso no quita que el ‘Primi’ sea uno de los mejores entrenadores del balompié hondureño, cuya trayectoria y éxitos los consiguió en el banquillo del Motagua .

Y es que el ‘Primitivo’ Maradiaga siempre ha sido un estratega de su leyes. Le gusta imponer su orden y no permite que interfieran en sus decisiones.

Está anuente a escuchar propuestas, siempre y cuando “que haya confianza en un trabajo y no simplemente que las cosas no se dan en tres partidos, inmediatamente piensan en destituir al técnico, esto es de esperar y hacer que verdaderamente venga a beneficiar de alguna manera a la institución que me quiera contratar”.

Hay un sector de los motagüenses que se emocionan con el regreso de Maradiaga a la dirección técnica del equipo emplumado, de hecho, lo quieren ver con Amado Guevara como asistente técnico.