¿Qué pasa con el Motagua? El ciclón degradado que preocupa a su afición a dos semanas de encarar juegos de Concacaf

Motagua no encuentra la esencia que lo caracterizó durante casi ocho años y medio, misma que perdió hace varios meses. Ese estilo consistía de jugar bien, golear y ganar.

Y si se profundiza aún más, Motagua en los clásicos no ha tenido un buen suceso, fue goleado por los leones (3-1), derrotó al Real España con la diosa fortuna a su favor (1-0) y empató con Marathón en San Pedro Sula (1-1).

Quisieron revertir la situación...

La junta directiva de los emplumados buscó revertir la situación desde la jornada cuatro destituyendo al argentino Hernán ‘Tota’ Medina de su cargo esto tras los malos resultados y de la ruptura entre él y la afición.

Su lugar los ocupo un hombre de la casa, Ninrod Medina; sin embargo, la medicina no ha surtido efecto. Luego del empate ante el Honduras Progreso el fin de semana, el nuevo timonel fue sincero “no nos ajusta, estamos con esa deuda y no me agrada el rendimiento que estamos mostrado, esto nos opaca y nos llena de dudas. Esperemos que a partir de aquí mejoremos partido tras partido”.