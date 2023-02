Ninrod Medina tras amargo empate de Motagua ante Honduras Progreso: “Hicimos un primer tiempo para el olvido de un equipo sin idea, sin alma”

“Indudablemente que no era el juego que queríamos, fue bastante premio para el primer tiempo tan pésimo que hicimos, un equipo sin ideas, sin alma, donde nos enfrentamos a un Honduras Progreso que tenía todo, mayormente todo”, comentó Medina en sus valoraciones del duelo.

Asimismo, Ninrod comenta que el equipo sigue en deuda con su nivel de juego y con la afición que está buscando festejar triunfos en el certamen liguero.

Puedes ver: Tabla de posiciones de Honduras: UPN se baja al Olancho, Real España se rezaga y Vida sigue de capa caída

“Un segundo tiempo que se recompone, pero que no ajusta. Yo creo que quedamos con esa deuda, no nos agrada el rendimiento, eso nos opaca y nos hace llenar de dudas. Al final lo que se rescata es un punto, no es satisfactorio porque estamos en casa, esa es la mayor incomodidad que llevamos, vamos a recomponer, a tratar de llevar cabeza fría porque hay mucho pensar, sentir, bastante complejo en relación a lo que estamos viendo”, enfatizó.

Finalmente, Medina precisa que Motagua tendrá que mejorar mucho en los próximos días para encarar el duelo ante UPN, el primero de la segunda vuelta del Clausura 2023.