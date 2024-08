Wilmer Cruz tras reinauguración del Morazán: “Real España y Marathón solo el lomo ponen, ahora queremos títulos”

El fútbol hondureño va a mejorar con buenas canchas

Esto es un mensaje para Real España y Marathón, ya no se puede quejar, ahora queremos títulos para San Pedro Sula, ya no nos vamos a dejar de tantas cosas, no puede ser que solo Olimpia siga ganando títulos, Real España y Marathón, ¿cuándo van a mejorar teniendo grandes planteles? Ahora tenemos una cancha de buen nivel para que demuestren la capacidad que tienen.

Con buenas canchas no hay excusas

Real España y Marathón solo el lomo ponen, a mí tanto Real España y Marathón tiene grandes planteles, tienen grandes instituciones, tienen buenos dirigentes, ¿por qué se han quedado atrás? Puede ser la excusa de la cancha, hoy tienen una cancha de buen nivel para que traigan a Olimpia, Motagua y otro equipo, para que los puntos se queden en casa.

Real España inaugura el estadio contra Olimpia

Tiene que ganar, los jugadores se tienen que acostumbrar, esta cancha debe ser el fortín para Real España, Real España tiene buen plantel, a jugar se ha dicho.

El Morazán ahora cambió hasta los camerinos

Todo de altísimo nivel, el jugador ahora lo que tiene que hacer es jugar.