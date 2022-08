Yeison Mejía después de anotar el golazo de tiro libre a Olimpia: “no es de casualidad que le salen esos goles a uno”

Yeison Mejía se convirtió en el héroe y salvador del Real España para evitar la caída en el duelo ante el Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El futbolista de la Máquina se gastó una joya de gol de tiro libre que fue imposible para que Edrick Menjívar la pudiera contener.

“Para eso trabajo durante la semana pata dar lo mejor de uno en cada partido. Esto es a base de trabajo y espero seguir en esa línea para ayudar al equipo”.

Mejía salió al paso ante los críticos que puedan decir que esa anotación fue una casualidad y no un calidad en su pegada.

“Cada vez que termina el entrenamiento siempre me quedo haciendo los tiros libres. Estoy agradecido con Dios que me salió ese bonito gol, pero es de seguir trabajando, no es de casualidad que le salen esos goles uno”.