Yeison Mejía responde a Real España y deja claro por qué sí podía firmar contrato con Motagua

Posteriormente, salió a la luz un comunicado de la Liga Nacional asegurando que Yeison Mejía tiene un contrato de dos años con Real España, mismo que terminaría en el torneo Apertura 2024-2025.

Yeison Mejía salió al paso para poner fin a esta polémica. “Respecto a mi tema contractual con Real España, tenía una cláusula de salida en mi contrato, que si yo salía antes del 31 de enero quedaba como agente libre, entonces no entiendo qué es lo que están reclamando ellos”, dijo Yeison sobre Real España en una entrevista para Fútbol A Fondo.

“Cuando me fui al Kansas City me fui como agente libre. Entonces no entiendo cuál es el problema. Yo no me fui en son de préstamo, nada. O sea, yo me fui libre y cuando me vine de allá, el Kansas City me dio mi finiquito”, agregó.