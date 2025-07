Yensel Morales confiesa cómo reaccionó tras ser convocado por Olimpia, estudios nocturnos y la popular colonia donde vive

¿Cuál fue el primer mensaje que viste tras debutar con Olimpia y ha reflexionado luego de este logro a su corta edad?

Primeramente darle gracias a Dios. Él se lleva la gloria y la honra. El primer mensaje que uno siempre mira es el de la familia, el de mi papa, el de mi mamá, que siempre han estado conmigo. Sí he reflexionado, por momentos no me la creía, pero después dije que he trabajado para esto. Gracias a Dios se me dio.

¿Cuándo vio su nombre en la convocatoria, pensó que iba a jugar? ¿Qué le dijo Espinel antes de entrar al campo?

Cuando me dieron la convocatoria, me sorprendí, estaba feliz ese día. La verdad que no importaba se debutaba o no. Eso ya lo pensaba, estaba nervioso, pero el profesor me dio la confianza. Y cuando ya iba a entrar, el profesor me dijo que lo disfrutara, que la noche iba a ser mía.

¿Quién sos, estás estudiando, qué te gusta?

Estoy estudiando en línea en las noches, porque los horarios en la mañana y noche los horarios se me estaban complicando. Es por ello que decidí estudiar en la noche. Soy de la Kennedy, tengo 16 años de edad y vivo con mis dos papás. Estoy estudiando Humanidades.

¿Qué mensaje que le manda a los técnicos críticos que dicen que la nueva regla Sub-20 no es beneficiosa?

Eso ayuda a los jóvenes a crecer, eso le está ayudando a muchos jóvenes a debutar en primera división. De mi parte estoy feliz, contento, me está brindando la confianza, toca aprovechar esas oportunidades.