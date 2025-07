Presidente del Choloma respalda a Molina tras el 2-7, multas por TikTok y revela dos estadios para reemplazar al Rubén Deras

¿Después de ese 2-7, charlaron con los jugadores? No hemos tenido esa plática. A veces no es bueno poder hablar después de una situación como esta. Nosotros andamos caliente, nos vamos a reunir con ellos, hacer consciencia y esperamos que no vuelva a pasar.

¿Qué opina del arbitraje? Lo que vi del árbitro me pareció acertado. Me parece que uno de los penales es fuera del área, pero tener un resultado así, es difícil poder justificar a un árbitro.

¿Cuál es el objetivo en el Apertura?

El objetivo principal es estar arriba, en media tabla no. Esto que pasó ya es borrón y cuenta nueva, el objetivo es mantenernos siempre, debemos pelear por la liguilla.

¿Ya no habrá más fichajes en Choloma?

No, prácticamente estamos listos. Hay unos que no debutaron como el caso de Jhonny Leverón por situaciones de inscripción que llevan tiempo, pero el próximo partido ya está. El mismo caso de Brayan Castillo. El profesor tiene un plantel amplio para decidir quién va a jugar, quién ha bajado rendimiento. En ese aspecto no tiene excusa para poder decir, que no tiene jugadores referentes.

Muchas críticas por jugadores que tienen TikTok y están conectados a altas horas de la noche, ¿cómo está ese tema en el conjunto cholomeño?

Lamentablemente usted sabe que es complicado dominar, es como ponerle un policía a un ciudadano para que lo ande cuidando día y noche. Nosotros tratamos de hacer consciencia, por eso nos reunimos y lo hablamos. El jugador profesional sabe que debe cuidar su dieta alimenticia, que debe cuidarse la parte física, el desvelo es una situación que a un jugador de alto rendimiento le afecta mucho. Pero es bien complicado andar cuidando en la noche y día a un jugador. Las críticas son normales, siempre andan viendo esas situaciones. Nosotros debemos hacer los correctivos correspondientes, si esta es una de las causas que al jugador le afectan en su desempeño.

¿Cuáles son los correctivos?

Las multas son correctivos. Bueno, eso es exclusivamente de la parte técnica. El profesor tiene que implementar las medidas disciplinarias. Ellos firman un código de disciplina donde va estipulado aspectos y que de no hacerlo, traen sus consecuencias.

El llenazo en el estadio Rubén Deras

El estadio se miraba espectacular, el terreno espectacular. Consideramos que fue una fiesta para el pueblo de Choloma, se lo merecen.

¿Cuándo está presupuestado cerrar el recinto para su remodelación?

No tenemos una fecha, estamos esperando una notificación de CONDEPOR, donde nos dirán con tiempo cuándo se va a cerrar.

¿No se cerraría en el Apertura 2025?

Se está trabajando eso, ellos nos van a comunicar. Entonces, a partir de ahí decidiríamos jugar en el Olímpico o el Estadio Luis Girón (La Lima). Esta es una opción. También teníamos la opción de jugar en Puerto Cortés, pero está en remodelación.