Pavón, sobre el rol de Palma y el análisis de Olimpia: “Es culpa de los otros tres grandes que no le dan competencia”

Mucho se cuestiona que no hay liga buena, que hay escases de jugadores, ¿qué piensa? "Es una buena pregunta, pero las respuestas son dolorosas, porque lastimosamente el resultado se ve en la Selección. Y el hecho de que un equipo grande que es Olimpia, que quede muchas campeón consecutiva, eso le quita competitividad a los demás equipos. Ese es un aviso para los demás equipos, porque así como ganó Olimpia este, quiere ganar el otro torneo. Eso perjudica el fútbol hondureño, porque Olimpia a nivel internacional no da ese paso. Aquí gana bien, resuelve, pero no da ese paso para ganar internacionalmente".

¿Qué debería hacer el fútbol hondureño? "Mejor estructura. Acorde tienes buenas canchas de entreno, tienes equipos competitivos. Ayer vimos las diferencias, 2-7, esas son cosas que perjudican el rendimiento".

¿Qué piensa de los equipos sampedranos? "Los equipos sampedranos tienen que hacer buenas inversiones, saber elegir bien a los jugadores y extranjeros, que tengan una competición sana. Sabemos que aquí tenés que competir contra Olimpia".

¿Es un buen indicio que Real España tenga el mismo entrenador por tercer torneo al hilo? "¿Cuántos títulos ganó Troglio? Ganó varios. Eso por un proceso. ¿Cuántos tiempo tienen de jugar juntos los jugadores de Olimpia? Vienen jugando desde reservas. Cada temporada quita cinco y trae cinco. No hay ese proceso, no hay esa continuidad. Hay que mantener los procesos. Aquí todo queremos resultados, pero me parece que es perjudicial. El técnico busca resultados".

Seis partidos de Eliminatoria, ¿cómo lo analizas? "Un parámetro para ver dónde estamos parados, fue lo que hizo Honduras en la Copa Oro. Eso va a ser una prueba para ver de lo que estamos hecho. Hay que darle el mérito al cuerpo técnico, hay que darle el mérito a los jugadores de ese levantón que tuvieron. Faltan muchas cosas. Yo vi a un equipo sólido de mitad de cancha para atrás, pero falta de mitad de cancha para adelante. Pero esto es un proceso, es donde los jugadores deben de poner de su parte, falta gente que haga gol, falta gente importante. Luis Palma no es goleador, es armador, le exigen mucho".

"Bengtson siempre está ahí, pero goleadores en Liga Nacional es Bengtson. Es increíble. Arboleda ha aportado cosas grandes, me ha gustado. Sin embargo, hace falta gol. En nuestros tiempos que habían muchos jugadores con gol, están escasos. Los dos atacantes de Real España son extranjeros, es preocupante. Los equipos deben empezar desde abajo".

¿No seguirás en la carrera de director técnico? "Es buena pregunta, porque yo he sido una persona muy agradecida. Siempre le agradeceré a Marathón. Pasaron muchas cosas que a lo largo me dejaron fuera por los resultados, yo me fui de Marathón con la conciencia tranquila. Luego, me fui para el Vida, no sé si fue un error irme para el Vida, porque iba con otra expectativa diferente. Es un gran equipo, pero el Vida está donde está por la gente que lo dirige, no lo digo yo. Ese equipo está ahí por la gente de pantalón largo. Desgraciadamente, así como pasé yo por el Vida, pasaron muchos. A mí me gustaría dirigir, no me obsesiono, sino que el tiempo dirá, estoy feliz por lo que estoy haciendo. Estoy agradecido con la vida".