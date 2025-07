Eduardo Espinel sobre la paliza de Olimpia, lo que piensa del Choloma y Carlos Pineda: "No depende de mí, ojalá pueda..."

"No sé si estoy conforme con el trabajo colectivo del equipo, porque creo que Olimpia debe y puede proponer más, pero es el primer partido. Sin embargo, es bueno ganar partidos con esta efectividad. Hoy todos nuestros delanteros convirtieron. Yo creo que en el fútbol hondureño no hay tantas diferencias entre un equipo y otro, se puede ganar así porque yo creo que la contundencia premió al equipo".

"Más allá de los fichjes nuevos, porque no me gusta individualizar, hay compromiso de los jugadores y se adaptaron rápidamente a lo que nosotros les pedimos. Estamos conformes con el tabajo que hacen, y sabemos que los fichajes han venido para aportar".

Futuro de Carlos Pineda

"No depende de mí, ojalá pueda renovar, el club y Carlos saben que mi deseo es que se quede, pero también está la posibilidad de Carlos para salir al exterior. Él sabe que es un jugador importante para nosotros".

Formato del torneo

"Nos complica porque no podemos planificar a largo plazo. Ahora tenemos que esperar cómo se siente el jugador, porque a los dos días aparecen los dolores y el sábado ya tenemos otro partido. Nuestra idea es poner a los mejores jugadores que sabemos que puedan rendir en cada partido, respetando lo físico. Vamos ir viendo qué equipo juega el próximo partido".

¿Qué piensa del fútbol hondureño?

"Para mí es un campeonato difícil, muy complicado, creo que hay buenos jugadores, no solamente locales, también extranjeros. Pero esta seguidilla de partidos... algunos equipos no tienen planteles largos y se les puede complicar. Lo digo para que haya un mejor espectáculo, hay que respetar un poco las cargas físicas de los jugadores y creo que no se están respetando. Vamos a tener dos días de descanso y vamos a jugar, otros dos días de descanso y tenemos competencia intercional, en el caso nuestro, es la evaluación que puede hacer, pero sí es un campeonato que tiene todo para crecer".