Carlos Vela manda amenaza Messi previo al juego y le deja un recado a Zlatan Ibrahimovic: “Nunca ganó nada”

Carlos Vela, futbolista del LAFC, dio unas pequelas declaraciones previo al juego estelar de este fin de semana cuando enfrenten al Inter Miami de Leo Messi en la MLS.

Antes de hablar del argentino, el mexicano se tomó el tiempo para criticar la carrera de Zlatan Ibrahimovic, donde Vela fue claro diciendo que no hay comparación de quién es mejor entre el sueco y el argentino.

“Zlatan sí dominó, pero no ganó nada. Creo que Messi en menos tiempo ha ganado y no son cosas que se puedan comparar. Yo creo que son jugadores diferentes, han venido de situaciones diferentes y no sé qué quieres que te diga”, señaló Vela.