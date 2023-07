Capitán de Cruz Azul es ‘sancionado’ por criticar el arbitraje de Said Martínez tras la derrota ante Inter Miami

Carlos Salcedo , capitán del Cruz Azul , fue sancionado con una advertencia por parte de la Leagues Cup debido a sus polémicas declaraciones contra el arbitraje del hondureño Said Martínez , tras la derrota ante el Inter Miami .

La infracción marcada por Said Martínez derivó en el gol de Messi , que a la postre le costó la derrota al conjunto mexicano. Todo esto ha traído consecuencias, pues incluso ha puesto más presión sobre Ricardo Ferretti que podría perder su puesto.

“Qué vergüenza lo de los árbitros. Dice que fue falta de nuestro #5 y aquí está claro que ni falta. O se usa el VAR en todo o que no se use. Sé que somos seres humanos, pero ahora ya tienen una herramienta más para que no sucedan estas cosas. Aparte se pasó más del tiempo agregado”, expresaba Salcedo a través de su cuenta de Instagram.

Luego dijo en Twitter: “Por favor Leagues Cup háganles usar el VAR a los árbitros. Todos somos seres humanos y cometemos errores, pero donde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin. Hagamos las cosas como son”.

La sanción es un “apercibimiento”, pero en caso de insistir en esta conducta podría tener una mayor castigo de acuerdo a los artículos 17.64 y 17.65 del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2023.