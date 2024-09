El hondureño David Ruiz volvió a marcar con Inter Miami y lo que dijo sobre Messi tras el partido

El volante hondureño volvió a ser titular desde el pasado 15 de junio cuando enfrentaron al Philadelphia Union y fue el encargado de abrir el marcador a los 29 minutos de la primera parte.

Una vez finalizado el encuentro, David Ruiz concedió unas palabras para Deporte Total USA, donde reconoce que no ha tenido los minutos que desea y dijo que siempre están preparados con o sin Leo Messi en el campo.

“Sabíamos que era muy importante para cada uno de nosotros, no hemos tenido tantos minutos, fui titular otra vez, tratamos de hacer lo mejor posible para sacar el resultado, es un logro grande porque llevo tiempo sin jugar, pero lastimosamente no se dio (el triunfo)”, valoró el mediocampista.

Messi no fue titular contra el Atlanta e ingresó en el complemento para jugar media hora. “Siempre estamos listos para competir, no importante si está o no, pero claro que es diferente cuando él está en la cancha”, admite el catracho.