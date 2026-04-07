Equipos de expansión en la MLS gastan más que nunca

La MLS llegó a 30 equipos con el debut de San Diego FC en 2025, y lo que está pasando con el gasto de los clubes nuevos no se parece a lo que hacían las franquicias de expansión hace diez años. El club californiano pagó una cifra récord solo por el derecho a entrar a la liga y fichó a Hirving "Chucky" Lozano como jugador franquicia antes de jugar un solo partido oficial. Si seguís el fútbol de la MLS con la misma atención que le dedicás a <u><a rel="noopener noreferrer" href="https://1-x.mx/es" target="_blank">apuestas deportivas</a></u> desde el celular entre partido y partido, ya notaste que los nuevos gastan como si tuvieran algo que demostrar. Y probablemente lo tienen.