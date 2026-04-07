La MLS llegó a 30 equipos con el debut de San Diego FC en 2025, y lo que está pasando con el gasto de los clubes nuevos no se parece a lo que hacían las franquicias de expansión hace diez años. El club californiano pagó una cifra récord solo por el derecho a entrar a la liga y fichó a Hirving "Chucky" Lozano como jugador franquicia antes de jugar un solo partido oficial. Si seguís el fútbol de la MLS con la misma atención que le dedicás a apuestas deportivas desde el celular entre partido y partido, ya notaste que los nuevos gastan como si tuvieran algo que demostrar. Y probablemente lo tienen.

El salto en las cuotas de entrada

Las cifras de expansión cuentan la historia mejor que cualquier análisis táctico. Lo que costaba entrar a la MLS hace quince años no tiene nada que ver con lo que pagan los grupos inversores que llegaron en la última década. El salto es tan grande que parece un deporte distinto visto desde el lado financiero.

Los grupos propietarios que desembolsan quinientos millones por una franquicia no van a armar plantillas conservadoras. El equipo trajo a Lozano desde el PSV Eindhoven, sumó al danés Anders Dreyer como segundo jugador franquicia y llenó el Snapdragon Stadium con 34.506 personas en su primer partido como local, un récord para ese estadio.

Cómo funciona el presupuesto en 2026

El tope salarial para la temporada 2026 es de 6.425.000 dólares por equipo, con un cargo máximo individual de 803.125 dólares. Pero el sistema tiene agujeros diseñados a propósito. Cada club puede tener hasta tres Designated Players cuyos salarios superan el tope sin penalización completa, más hasta cuatro jugadores U22 con cargos reducidos. Encima, cada equipo recibe 3,28 millones en GAM para comprar jugadores o reducir cargos salariales de los que ya tiene. El gasto en entretenimiento deportivo digital también sigue creciendo en paralelo al de la liga. Durante el registro en el sitio de 1xBet, ingrese el código promocional 1x_3831408 para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los equipos nuevos reciben un bono adicional de GAM en su primera temporada. La franquicia de la costa oeste recibió 2.765.000 dólares extra en 2025, una ventaja que los clubes establecidos no tuvieron y que permitió armar una plantilla competitiva desde el primer mercado de fichajes.

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