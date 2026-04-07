MLS

Equipos de expansión en la MLS gastan más que nunca

San Diego FC pagó 500 millones de dólares por su entrada a la MLS y fichó a Chucky Lozano como jugador franquicia, mientras el presupuesto salarial de la liga subió a 6,4 millones por equipo para la temporada 2026.

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2026-04-07

La MLS llegó a 30 equipos con el debut de San Diego FC en 2025, y lo que está pasando con el gasto de los clubes nuevos no se parece a lo que hacían las franquicias de expansión hace diez años. El club californiano pagó una cifra récord solo por el derecho a entrar a la liga y fichó a Hirving "Chucky" Lozano como jugador franquicia antes de jugar un solo partido oficial. Si seguís el fútbol de la MLS con la misma atención que le dedicás a apuestas deportivas desde el celular entre partido y partido, ya notaste que los nuevos gastan como si tuvieran algo que demostrar. Y probablemente lo tienen.

El salto en las cuotas de entrada

Las cifras de expansión cuentan la historia mejor que cualquier análisis táctico. Lo que costaba entrar a la MLS hace quince años no tiene nada que ver con lo que pagan los grupos inversores que llegaron en la última década. El salto es tan grande que parece un deporte distinto visto desde el lado financiero.

Equipos de expansión en la MLS gastan más que nunca

Los grupos propietarios que desembolsan quinientos millones por una franquicia no van a armar plantillas conservadoras. El equipo trajo a Lozano desde el PSV Eindhoven, sumó al danés Anders Dreyer como segundo jugador franquicia y llenó el Snapdragon Stadium con 34.506 personas en su primer partido como local, un récord para ese estadio.

Cómo funciona el presupuesto en 2026

El tope salarial para la temporada 2026 es de 6.425.000 dólares por equipo, con un cargo máximo individual de 803.125 dólares. Pero el sistema tiene agujeros diseñados a propósito. Cada club puede tener hasta tres Designated Players cuyos salarios superan el tope sin penalización completa, más hasta cuatro jugadores U22 con cargos reducidos. Encima, cada equipo recibe 3,28 millones en GAM para comprar jugadores o reducir cargos salariales de los que ya tiene. El gasto en entretenimiento deportivo digital también sigue creciendo en paralelo al de la liga.

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Los equipos nuevos reciben un bono adicional de GAM en su primera temporada. La franquicia de la costa oeste recibió 2.765.000 dólares extra en 2025, una ventaja que los clubes establecidos no tuvieron y que permitió armar una plantilla competitiva desde el primer mercado de fichajes.

Qué significa para el fútbol de la región

Don Garber, comisionado de la MLS, dejó la puerta abierta a futuras expansiones si el mercado lo justifica, con cuotas que superarían lo que pagó la franquicia californiana. Ciudades como Indianapolis, Phoenix y Detroit siguen en la conversación. El valor promedio de una franquicia MLS ya ronda los 582 millones según cálculos de Sportico, impulsado en parte por la proximidad del Mundial 2026 en suelo norteamericano y por el efecto que tuvo la llegada de Lionel Messi a Inter Miami sobre los mercados de fichajes de toda la liga. Para los aficionados centroamericanos que siguen a jugadores de la región en la MLS, el dato que importa es más simple que todo eso. Más dinero circulando significa más plazas para futbolistas que llegan desde eliminatorias de Concacaf con rodaje internacional encima.

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