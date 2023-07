¿Iniesta jugará en el Inter Miami? La reacción del Tata Martino y se refiere al debut de Messi y Busquets ante Cruz Azul

“Andrés es probablemente uno de los mejores jugadores que me ha tocado dirigir y una de las mejores personas, y dicho esto no tengo nada más que agregar”, respondió el DT.

Y acerca del esperado debut de Messi y Busquets, Martino solo dijo: “Sí, seguramente, mañana lo definiremos”. Ambos jugadores estarán en la convocatoria y lo más probables es que inicien como suplentes.

“Es muy difícil que todo el mundo no se haga expectativas con todo lo que está pasando (fichajes de Messi, Busquets y Jordi Alba). Diría que no hay motivos como para no entusiasmarse, si esto se puede transformar rápidamente y la dinámica del equipo cambia, no solo tenemos la expectativas de que suceda, lo lógico sería que nos lleve un tiempo, cuanto más acortemos esos tiempos, seguramente mejor estemos, sabemos que en la liga estamos en el peor lugar”, explicó Martino.