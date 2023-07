Inter Miami: principio de acuerdo con otra leyenda del Barcelona tras los fichajes de Messi, Busquets y Jordi Alba

El mediocampista de 39 años rechazó la renovación que le presentó el Vissel Kobe porque había perdido el protagonismo, pero se resiste a colgar los botines y rescindió su contrato (le quedaban seis meses) para ponerse en el mercado.

“Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión de seguir jugando. Pero ahora, cerrando esta etapa, veremos qué opciones posibles pueden haber. Me gustaría acabar mi carrera jugando, en un campo de fútbol. Eso quiero intentar”, declaraba Iniesta tras despedirse del cuadro japonés.

Dos meses después de quedar libre, el ‘Fantasmita’ está a punto de reencontrarse con sus excompañeros en la MLS. Según confirma este jueves el portal Offsider, el jugador ya tiene un principio de acuerdo con el Inter Miami.