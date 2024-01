A qué hora juega Inter de Miami de Messi vs El Salvador, canal y dónde ver el amistoso en el Cuscatlán

“Aquí no nos engañemos, Messi nos va a meter no uno, sino varios goles, tenemos que ponernos las pilas, ese tipo juega y si la ‘Selecta’ se descuida vamos a ser masacrados. Pero será emocionante ver jugar a Messi y a Suárez contra la selección”, dijo Rivas a la AFP.

En virtud del partido, en algunos lugares en San Salvador es notoria la venta de camisas del Inter Miami con el número 10 de Messi y también de la selección salvadoreña.

Roxana Díaz, de 27 años, trabaja como secretaria en una clínica en la capital, ella más que emocionada por el partido, lo está por la presencia del argentino y de Sergio Busquets, pues son sus ídolos desde que estaban en el Barcelona de España.

“Me gusta el fútbol pero no como para ir al partido, lo que sí me emociona es que vienen Messi y Busquets, siempre los he admirado y me gustaría conocerlos en persona, es un sueño”, dijo Díaz a la AFP mientras espera abordar un autobús.

Este jueves, agentes antimotines de la policía montaron un fuerte cordón de seguridad en el contorno del hotel en donde se alojará el Inter Miami en San Salvador, mientras que en redes sociales ciudadanos anunciaron que se pondrán pantallas en algunas colonias de la capital para que todos los vecinos puedan ver el partido.

El técnico de Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, en una conferencia de prensa el pasado 11 de enero señaló sobre el juego contra El Salvador que lo que buscan es iniciar la pretemporada contra una selección “que nos va a exigir”.

Después de jugar contra El Salvador, Inter Miami tendrá un partido contra FC Dallas en Texas el 22 de enero, y luego tendra otros partidos de su pretemporada.