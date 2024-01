Messi no viajó a la gala de los premios The Best por su partido ante El Salvador y así es el bus que trasladará al Inter Miami

Precisamente por este duelo, el astro argentino no viajó a Londres para recibir hoy su tercer premio The Best de la FIFA. La ‘Pulga’ no estuvo en la cita al igual que Haaland y Mbappé porque tiene como prioridad rendir al máximo en la pretemporada y estar listo para la MLS 2024.

“Messi se quedó en Miami para no perderse entrenamientos de una pretemporada que va a ser fundamental hasta junio de este año. Desde MLS hasta Copa América. Se iba a perder entrenamientos y el viernes está el primer partido de preparación contra El Salvador”, confirmó el periodista Gastón Edul.