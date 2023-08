Leo Messi y su nuevo desafío: Día, hora y posible rival del Inter Miami por los cuartos de final de Leagues Cup

Pase quien pase, Inter Miami regresará al DRV PNK Stadium, su estadio. Los cuartos de final están previstos para disputarse el viernes 11 de agosto en los horarios de 6-9 pm.

- ASÍ SE ESTÁN LOS OCTAVOS DE FINAL -

Domingo

FC Dallas vs Inter Miami (4-5 en penales ganó Miami)

Lunes

Philadelphia Union vs New York RB (5:30 pm)

Querétaro vs New England (6:00 pm)

Charlotte vs Houston Dynamo (7:30 pm)

Martes

Toluca vs Minnesota (6:00 pm)

América vs Nashville SC (6:00 pm)

LAFC vs Real Salt Lake (8:00 pm)

Monterrey vs Tigres (8:00 pm)