¿Luis Suárez al Inter Miami? Así responde el técnico del Gremio en conferencia: “Todo lo que se dice es cierto”

El ‘Pistolero’ tiene contrato en vigor con su actual club, el Gremio , hasta 2024 y todo apunta a que el conjunto brasileño solo lo dejará salir si el Inter paga su clausula de recisión de 70 millones de euros, una cifra que parece no estar dispuestos a desembolsar.

Tampoco tuvo problemas para reconocer que los rumores sobre la posible salida de Suárez son ciertos y además, dio su opinión de los hechos.

“Todo lo que salió en la prensa es verdad, pero solo la junta puede decidir. Han estado hablando, intercambiando ideas. Por supuesto que queremos que Suárez se quede. No puedo responder por él. Sé lo que piensa él y lo que piensa el club. Por ahora, ha estado hablando con la junta y el presidente”, dijo un Renato Gaúcho que está algo “cansado” de la situación, pero a la vez “comprensivo” de la misma.

Momento crucial de la temporada para el Gremio

El ‘Tricolor’ se encuentra en un momento crucial de la temporada. Todavía no ha certificado su clasificación a la Copa Libertadores y continúa en la pelea de la Copa De Brasil, competición en la que se medirá en semifinales ante Flamengo.

Por este motivo, Renato Gaúcho estaría dispuesto a no alinear a Suárez: “Yo ya hablé con Suárez, él solo va a jugar si está enfocado en Gremio. Si él me dice que su cabeza está en otra parte, no da para contar con jugadores así”.

El estratega no garantizó la titularidad de ‘Lucho’ en el siguiente encuentro. “Dependiendo de lo que diga, él juega. El día 2 cierra la ventana así que tiene unos días por delante. Si tiene la cabeza bien y no tiene dolores, va a jugar. Es una incógnita”, sentenció.