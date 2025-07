Mascherano habla del duelo de Najar con Jordi Alba y sobre el fichaje de De Paul: "Hay que tener cuidado con sus subidas"

Con su capacidad para desequilibrar desde cualquier zona del campo, Messi se perfila como la gran amenaza para una defensa de Nashville que ha mostrado irregularidad, pero que la MLS sabe de la valía del hondureño Andy Najar, a quien la web oficial de la liga le dedicó un artículo, el cual dice "la banda de Andy Najar quiere silenciar a Messi".

Ante esto, Javier Mascherano fue preguntado por el hondureño y el duelo que tendrá contra Jordi Alba por una de las bandas del campo.

"Yo creo que Nashville es un equipo que físicamente te lleva al límite, es muy parecido a Philadelphia por su manera de atacar. Le gusta atacar con los dos laterales y vamos a tener mucho cuidado. Es un equipo que viene en buena forma. En cuánto a este duelo entre Andy y Alba, cuando uno de los dos va ganando sus enfrentamientos en el partido es donde empezar a balancear el duelo para un lado o para el otro lado y vamos a tener cuidado con sus subidas".

Del mismo modo, Javier Mascherano habló del fichaje de Rodrigo de Paul: "Oficialmente no hay nada. Hay que ser prudente es un jugador de otro equipo y no me gusta hablar de jugadores que no pertenecen a nosotros. Como jugador es de bastante jerarquía, campeón del mundo y los buenos jugadores siempre nos gustan. No sé absolutamente nada con ese fichaje"

Tomás Avilés, quien también habló con la prensa, se refirió al tema: "La verdad no sé nada. Si viene, nos ayudará mucho porque es el motor de cualquier equipo porque tiene una calidad tremenda".