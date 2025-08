Mascherano, sin pelos en la lengua, sentencia a De Paul y lo que dijo de Messi: "Esto no es un campus de vacaciones"

Tras el debut de De Paul en el triunfo de Inter Miami frente a Atlas, por la Leagues Cup, el “Jefecito” Mascherano fue consultado sobre cómo podría impactar este traspaso en el rendimiento del campeón del mundo. Su respuesta fue firme y sin rodeos.

“Yo entiendo que he llegado a un lugar donde tengo la responsabilidad de representar de la mejor manera al club y de convencer a los jugadores de pelear por todos los títulos. ¿Qué quiero decir? Que no estamos de vacaciones, esto no es un campus de vacaciones”, sentenció Mascherano.

“Entrenamos de la mejor manera, tratamos de exigir a los jugadores y, al final, eso tiene que ver con cada uno. Vos podés estar en el mejor equipo de Europa y si no te exigís a vos mismo, vas perdiendo lugar y quizás te quedás una temporada sin jugar todo el año”, agregó.

En su análisis, Javier Mascherano también incluyó a Messi, aunque con una salvedad habitual cuando se habla del astro rosarino y esto fue lo que dijo del 10 del Inter Miami: “Con Leo sabemos que es diferente porque él come en otra mesa”.