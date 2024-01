“Messi me pidió la camiseta y pensé: ¿para qué la querrá? Se la di y nos dimos la mano; luego lo entendí”

“Ya le había hecho algunas paradas a Messi y en el descanso, yendo hacia el vestuario, lo veo a mi lado. Aproveché y le pregunté: ‘¿Podrías darme tu camiseta después del partido?’. Y me dice: ‘Sí, está bien. Lo haremos cuando acabe’. Yo seguía pensando que eso se lo tuvo que decir a todos, porque todos le preguntaron. Así que en realidad, seguía sin esperarme nada”, recuerda el arquero.

“Todo el mundo quiere la camiseta de Messi, claro. Así que en realidad perdí la esperanza de antemano. Cuco Martina, nuestro capitán, dijo antes del partido: ‘Quiero su camiseta’. Entonces pensé: ‘Bueno, también puedo cambiar la mía con Emiliano Martínez. Es un portero de clase mundial’. Así que me olvidé de Messi”, explica en diálogo con Voetbal’zone.

Pese a la paliza, Room hizo algunas paradas para que la derrota no fuera mucho más abultada. El guardameta revela detalles de cómo logró quedarse con la elástica del ‘10’ y además se sorprendió cuando el propio Messi le pidió la suya.

“En la segunda mitad, lo mismo. Volví a hacer varias paradas a Messi. Y ya al final del partido estaba frente a mí en el área. Le dije: ‘Oye, ¿me puedes dar tu camiseta?’. Él dijo: ‘¡Sí, claro!’. Se dio la vuelta y se quitó la camisa. Pensé: ‘¿Cómo? ¿Así de fácil?’. Se acercó a mí y me dijo: ‘Bien jugado. Eres un buen portero’. Cuando ya me iba, Messi me dijo: ‘¿Pero puedo tener tu camiseta también?’. Y pensé: ¿Qué hará Messi con mi camiseta? Se la di y nos dimos la mano”, añade Room.

“No entendía qué iba a hacer él con mi camiseta. Después lo entendí al escuchar de mi compañero argentino del Columbus Crew que Messi guarda camisetas que para él tienen un significado especial. Tiene toda una colección de camisetas de sus rivales en casa. Probablemente por eso quería la mía, la del portero al que marcó su gol 100 como internacional. Quizás mi camisa esté en algún lugar de su colección”, cerró el guardameta.