Se iría del Real Madrid para jugar con Messi en el Inter de Miami: “El propio Leo se ha interesado en la posibilidad”

“Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso. De lo contrario... El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados”.