¿Por qué lo besaste? La imperdible reacción del aficionado que no se pudo contener ante Messi en Miami

El miércoles por la noche se enteró que Messi y su familia estaban en un restaurante italiano y no lo dudo. Fue hasta el lugar “aunque sea para verlo” y la “escena del beso” fue una de las mejores cosas que le pasó en su vida.

“Me pasaron el dato, vine, me senté en el bar, tomé unos tragos, conocí a Diego Torres, tomé unos tragos con él, charlé de la vida y cuando salió Messi por atrás me fui al estacionamiento, lo encontré y pasó todo lo que ya saben. Fue todo muy rápido e inesperado, estoy agradecido a Dios, yo ya cumplí. ¿Qué más puedo pedir? Yo ya toqué el cielo con las manos”, cuenta sobre su episodio con Leo .

Sobre si pensó o no el beso, el hincha reveló que: “No planifiqué nada. De hecho, jamás pensé vivir lo que viví esa noche y menos de esa manera. Soy un tipo totalmente agradecido”.

Por último, la pregunta que muchos se hicieron al ver el video: “¿Por qué lo besaste?”. Y Juampi respondió: “No sé, me salió del alma, del corazón. Lo tuve ahí y me salió darle un beso, no sé, fue tan espontáneo todo, mi accionar... Y él estaba sonriente, feliz, tranquilo, aunque tampoco se lo esperó. Yo a Leo lo veo muy tranquilo y feliz en Miami. A él y a su familia, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo acá. Ahora, aprovecharlo y apoyarlo al máximo”.