¿Messi y Neymar otra vez juntos? Presidente del Inter Miami se pronunció sobre el fichaje del brasileño

Neymar vive una situación compleja en Arabia Saudita. El brasileño no ha podido brillar como se esperaba con el Al Hilal debido a sus constantes lesiones, y el club valoraría su venta a partir del mercado invernal que está por comenzar, según los reportes de la prensa local.

Sin embargo, otro de los clubes que ha sido fuertemente relacionado con el talentoso jugador es el Inter Miami. El conjunto de la MLS no le cierra las puertas al brasileño, que tendría la posibilidad de volver a compartir vestuario con sus excompañeros del Barcelona.

Jorge Más, presidente de la institución rosa, se pronunció sobre la posible llegada de Neymar, ya que asegura que buscarán fichajes de cara a la próxima temporada que inicia en febrero.

Además, las ‘Garzas’ disputarán el Mundial de Clubes y quieren reforzar la plantilla para poder competir antes los gigantes de Europa.

“Se ha hablado mucho de Neymar. Veremos. Pero no es de mi club. Ahora no está disponible. Siempre he dicho que aspiramos a los mejores jugadores. Tenemos un presupuesto ilimitado. Somos ambiciosos y si surge la posibilidad de añadir futuros cracks y jugadores de venil mundial, lo haremos”, declaró el directivo para los micrófonos de CNN tras el sorteo del Mundial de Clubes.