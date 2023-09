¿Por qué Messi no jugó contra Bolivia ni en su regreso al Inter Miami?, lo que confirma Tata Martino

Tras la última derrota ante el Atlanta United , el entrenador del Inter Miami , Gerardo Martino , confirmó después que Lionel Messi fue baja por fatiga muscular y subrayó que su prioridad es preparar la final de la US Open Cup de final de mes.

El astro argentino, de 36 años, se había quedado el martes en el banquillo en la victoria de Argentina ante Bolivia por las eliminatorias mundialistas sudamericanas en La Paz y este fin de semana permaneció en Miami al igual que el español Jordi Alba, que sufre problemas físicos similares.

La decisión de que no viajaran “estaba tomada dos días antes (...) Corríamos riesgos de tener peores consecuencias si venían a jugar este partido”, dijo Martino sobre los exbarcelonistas.

“Entrenarán mañana y lo iremos viendo día a día. Nada nos cambia el panorama de cómo va a entrenar él (Messi). No tenemos urgencias. Si está bien y confiado puede llegar a jugar y si no pasa esto esperará unos días más”, avanzó Martino. “Esta derrota nos duele y nos quita posibilidades, pero no es determinante”.