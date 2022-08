¡Locura de Riqui Puig! La descomunal asistencia para que Chicharito Hernández marcara con los LA Galaxy en la MLS

‘‘La asistencia es mejor que el gol’’, ‘‘Puig es nuestro nuevo mediapunta. Y es muy bueno’’, y ‘‘Riqui tiene calidad para jugar en cualquier equipo, El Barcelona jamás le dio la oportunidad de demostrar su calidad, no me cabe duda que se abrirán muchas puertas’’, fueron algunos mensajes que escribieron aficionados del Galaxy en la cuenta oficial del club al ver la jugada del español.

El mediocampista catalán disputó este domingo el segundo partido con su nuevo club y dio una descomunal asistencia para Javier Hernández en el triunfo del Galaxy 1-2 sobre el New England Revolution .

Riqui Puig está demostrando en la MLS que tiene un gran talento, algo que no supo valorar el Barcelona , por lo que el jugador decidió marcharse del equipo azulgrana en busca de protagonismo con LA Galaxy .

Salida del FC Barcelona

Más allá de esta alegría, Riqui se tuvo que ir del Barcelona contra su voluntad y, al llegar a los Estados Unidos, atacó al club y a Xavi por cómo fue tratado en las últimas semanas.

Riqui Puig critica a Xavi: ‘‘Ha hecho algo que no había visto nunca’’.

“Fue una situación complicada, donde además tenía a cuatro compañeros que tampoco lo estaban pasando bien, esto hace que lo pase aún peor estando en Barcelona sólo con un preparador físico. A veces hay que tomar decisiones. Ellos tomaron esta, yo no lo comparto, pero bueno”, decía el futbolista de 23 años.

“Era tomar una decisión complicada, porque llevo siete años en Barcelona, pero no jugaba y necesitaba sentirme importante. Pero llegó el momento de tomar la decisión. Tenía ofertas de Europa, pero cuando me llega la de los Galaxy, lo primero es hablar con el entrenador a ver si me podía transmitir confianza” agregó Puig.

Riqui fue tildado de eterna promesa y su protagonismo en las últimas temporadas fue cada vez menor, al punto de no jugar en la segunda parte de la campaña 2021-22.