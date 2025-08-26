Busquets deja en duda su renovación con Inter Miami e impacta a todos con lo que dijo: "Cuando salí del Barcelona..."

"Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa y yo también tengo una edad", dijo <b>Busquets</b>, que a sus 37 años agregó: "Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla".<b>Busquets </b>compareció ante la prensa en la víspera del partido de semifinales de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mls/leagues-cup-2025-la-noticia-que-inter-miami-esperaba-de-lionel-messi-para-el-clasico-ante-orlando-city-BG27123525" target="_blank">Leagues Cup</a> </b>que enfrentará este miércoles en Miami al <b>Inter Miami </b>y al <b>Orlando City</b>.Este será el tercer capítulo de la rivalidad entre ambos equipos del estado de Florida en lo que va de temporada. En los dos anteriores, los de Orlando endosaron dos abultadas derrotas, por 0-3 y 4-1, a sus vecinos del sur.El propio Busquets reconoció las dificultades que ha tenido el <b>Inter Miami </b>para hacerles frente, aunque aseguró que el hecho de jugar en casa les beneficiaba.