Messi y su rotunda respuesta sobre ganar el Balón de Oro; la Concachampions y dardo al PSG con la adaptación

Messi fue contundente a la hora de hablar sobre el Balón de Oro, su respuesta fue tal que dijo que si el premio llega está bien y si no, no pasa nada. Nunca fue prioridad en su carrera.

“Todavía nos estamos acomodando. No tenemos la casa en la que vamos a vivir definitivamente. Pero fue muy fácil (la adaptación). La gente lo hace muy fácil, desde el club hasta la afición que me encuentro en la calle. La ciudad en la que estamos es espectacular para vivir el día tranquilo y con mucha felicidad. Nos estamos terminando de acomodar. Mis hijos dentro de poco van a empezar el colegio. Fue mucho más fácil de lo que creíamos, veníamos de la experiencia de Barcelona a París, pero esto fue diferente”.

“Mi decisión pasó por lo familiar. Lo pensamos y la decisión fue esa. No pienso en eso (en ser un embajador en Estados Unidos), solo pienso en jugar y disfrutar. Hoy te puedo decir que estoy muy contento por la decisión que tomamos, por cómo va el día a día. Además, el recibimiento de la gente, que fue extraordinario en Estados Unidos en general. No solo en Miami, porque en Dallas el trato de la gente también fue espectacular. Estoy feliz de poder seguir jugando y disfrutando de esta manera, con alegría”.

Su impresión de la Leagues Cup

“Nos adaptamos desde el primer momento gracias a todos los compañeros. Sabíamos que era una posibilidad de cambiar las cosas por cómo veníamos en la liga (MLS). Es una buena oportunidad para fijarnos objetivos y competir. Nos tocó competir contra equipos mexicanos, que tienen un nivel muy bueno porque es una liga competitiva, que tiene buenos jugadores a nivel mundial. Y los equipos de Estados Unidos tienen un gran nivel, le pueden competir mano a mano a los mexicanos”.

Algún momento en particular de comodidad en Miami

“Desde mi llegada, el recibimiento fue impresionante, es una ciudad de muchos latinos y eso hace más fácil todo también. El latino es mucho más cercano y demostrativo. Todo el tiempo te muestra cariño, eso es lo más sano y lindo para poder acomodarte y disfrutar”.

Qué le sorprendió de Estados Unidos

“Ya había estado acá, de vacaciones, y sabía de qué se trataba. Ya me gustaba el hecho de estar en Miami. Eso hizo que me acerque mucho más. Por ahora, por los partidos seguidos, no hemos podido salir a conocer tanto. Estoy feliz y disfrutando de esta nueva etapa en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza”.

Sobre el Balón de Oro



”Lo dije muchas veces en mi carrera. Si bien es un premio muy importante y uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia entre comillas. Siempre me enfoqué en premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera. Después del Mundial, no pienso en el Balón de Oro. Si llega bien, y si no, no pasa nada”.