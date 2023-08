Liga MX se queja de la Leagues Cup y recibe rotunda respuesta de Tata Martino, técnico de Messi en el Inter de Miami

La caída del América, el equipo más ganador de México, se dio después de que cuando parecía finalizado el partido, el VAR repitió el último tiro de una tanda de penaltis que había detenido el arquero Luis Ángel Malagón.

Malagón atajó el penalti de Jack Maher y el América celebró el pase de ronda durante más de un minuto, antes de que el árbitro volviera a llamar a los futbolistas al ver en el VAR que el portero no tenía al menos un pie en la línea en el momento del disparo.

En la repetición Maher anotó el penalti, Jonathan Dos Santos, de las Águilas, falló el siguiente y Daniel Lovitz firmó el pase a los cuartos de final del Nashville.

Los únicos equipos mexicanos que siguen en la pelea por el título de la Leagues Cup son los Rayados del Monterrey, que se enfrentarán en los cuartos de final al Los Angeles FC, y los Gallos Blancos del Querétaro harán lo propio ante el Philadelphia Union; ambos duelos serán este viernes.

TATA MARTINO RESPONDE A LAS QUEJAS

Ante ello, el entrenador del Inter Miami no concibe las quejas de la Liga MX: “En el caso del tema de los viajes y los lugares de entrenamiento o localía, vuelvo a decir que la MLS no dijo: ‘Vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como queremos, el que quiera venir que venga, y si no, que no vengan’”.

“Fue la Concacaf la que organizó el torneo con la MLS y la Liga MX, vieron cómo iba a ser y cuánto dinero iban a ganar, y cómo era el negocio. El negocio les gusta a todos y después vienen las protestas”.

Tata Martino afirmó que los equipos deben quejarse con los directivos que decidieron dar el sí a la Leagues Cup.